Trading automatizzato: è possibile farlo anche in piena emergenza Covid?

In un contesto economico sempre più complesso, dove l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus continua a tenere banco, gli investimenti finanziari giocano un ruolo determinante nella vita di professionisti e aziende. Non a caso in questo periodo sta tenendo banco l’argomento legato al trading automatizzato. A questo proposito è bene fare un po’ di chiarezza sull’argomento per evitare confusione, specialmente tra i non addetti ai lavori.

Il trading algoritmico (o trading automatizzato) utilizza i codici del computer e l’analisi dei grafici per entrare e uscire dalle negoziazioni secondo i parametri impostati, come i movimenti dei prezzi o i livelli di volatilità.

Una volta che le condizioni di mercato attuali corrispondono a qualsiasi criterio predeterminato, gli algoritmi di trading possono eseguire un ordine di acquisto o di vendita per vostro conto. Questo può farvi risparmiare tempo nella scansione dei mercati, e significa che le vostre operazioni vengono eseguite quasi istantaneamente.

Il trading algoritmico è reso possibile attraverso piattaforme all’avanguardia come MetaTrader 4 (MT4), così come con le API native. Alcune piattaforme offrono anche strumenti avanzati di analisi tecnica e grafici per rendere il trading algoritmico accessibile per tutti, sia che si voglia costruire e personalizzare completamente gli algoritmi o utilizzare soluzioni off-the-shelf.

Quali sono le principali soluzioni di trading automatizzato?

Ci sono tre tipi principali di strategia di trading automatizzato a disposizione. Si tratta di strategie che si possono utilizzare per costruire e perfezionare algoritmi, oppure possono essere strategie da implementare con bot programmati manualmente da sé.

Una strategia di trading algoritmica di azione del prezzo, ad esempio guarderà i precedenti punti di apertura e chiusura e gli alti e bassi di un grafico a candele, dunque, l’algoritmo innescherà un ordine di acquisto o di vendita se in futuro si raggiungeranno livelli simili.

Si potrebbe, ad esempio, creare un algoritmo per inserire ordini di acquisto o di vendita se il prezzo si muove al di sopra del punto X, o se il prezzo scende al di sotto del punto Y. Si tratta di un algoritmo molto diffuso tra gli scalpatori che vogliono realizzare una serie di profitti rapidi ma ridotti nel corso della giornata su mercati altamente volatili – un processo noto come trading ad alta frequenza (HFT).

Per creare un algoritmo di price action trading, è necessario valutare se e quando si vuole andare “lungo” o “corto”. Bisogna anche prendere in considerazione misure che vi aiutino a gestire il vostro rischio, come gli stop – tra cui il trailing e gli stop garantiti – e i limiti.

È possibile configurare un algoritmo di trading price action in base al mercato, all’intervallo di tempo, alla dimensione dell’operazione e all’ora del giorno in cui l’algoritmo dovrebbe operare.

Altra opzione disponibile è una strategia di trading automatizzato che si basa sull’analisi tecnica, usa indicatori tecnici come bande di Bollinger, oscillatori stocastici, MACD, l’indice di forza relativa e molti altri. Con questa strategia, si crea un algoritmo per agire sui parametri di questi indicatori, come ad esempio la chiusura di una posizione quando i livelli di volatilità aumentano. Oltre a quelli menzionati qui, è anche possibile costruire indicatori su piattaforme come ProRealTime.

Per creare una strategia di analisi tecnica, bisogna fare delle ricerche ed essere a proprio agio nell’utilizzo di diversi indicatori tecnici. Per esempio, è possibile creare algoritmi basati su bande di Bollinger per aprire o chiudere i trades durante i tempi altamente volatili. L’apertura o la chiusura dipende dalla propria attitudine al rischio e dal fatto che si abbia una posizione lunga o corta in un mercato in rialzo o in ribasso.

Con una strategia di analisi tecnica, l’investitore è meno concentrato sul prezzo e più interessato ad utilizzare indicatori o una combinazione di indicatori per attivare i propri ordini di acquisto e vendita.