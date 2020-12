Torna la Rai al Casinò con Sanremo Giovani, Biancheri sul Festival: «Confermato a marzo»

Sanremo. Torna protagonista il teatro del Casinò municipale per la finale di Sanremo Giovani, questo giovedì sera in onda su Rai1. Durante la selezione delle 8 nuove proposte che andranno al Festival, Amadeus, conduttore della serata, annuncerà anche i big in gara a marzo.

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di lancio alla presenza del direttore di Rai1 Stefano Coletta, del direttore artistico e presentatore Amadeus, del sindaco Alberto Biancheri, dell’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, del presidente del Casinò Adriano Battistotti e del presidente della Fondazione Orchestra Livio Emanueli.

«C’eravamo lasciati a febbraio con una grandissima edizione del Festival, la settantesima, per poi essere catapultati in una situazione inimmaginabile, ha esordito il primo cittadino della Città dei Fiori nel salutare la sala stampa connessa in videoconferenza. Quel che conta è essere di nuovo quai a parlare di Sanremo Giovani, trasmissione in cui credo tantissimo e che abbiamo riportato alcuni anni fa grazie a Carlo Conti. Per questo ci tengo a ringraziare tutta la Rai, perché salvaguardare questo programma non era scontato. Il Festival, che confermo si terrà a marzo, sono sicuro che sarà una grande occasione per dare un po’ di speranza a tutto il Paese».

«L’edizione che ci aspetta del 70+1 del Festival vorrei che fosse un Sanremo della rinascita. Ho voluto fortemente che Sanremo Giovani si tenesse anche quest’anno a Sanremo perché altrimenti sarebbe stata una resa. Come Rai dobbiamo impegnarci per creare un Festival ancora più forte, più bello, più grande», ha aggiunto Amadeus.