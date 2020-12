Tennis Club Ventimiglia, fango accumulato sul campo n° 5: interviene la ruspa della Protezione civile

Ventimiglia. Molta soddisfazione è stata espressa, domenica 6 dicembre, nell’ambito del Tennis Club Ventimiglia per la ripulitura con mini-ruspa “bob-cat” della Protezione Civile, del fango accumulato sul campo n° 5 dall’esondazione del fiume all’inizio di ottobre.

Nella Club-House si respira aria di feste natalizie e di sorprese sotto l’albero di Natale. Il direttivo in carica, eletto il 23 febbraio 2018 comprendente il presidente Francesco Marcianò ed i consiglieri GianLuca Carpanelli, Antonello Marasco, Francesco Esposito, Paolo Minchella, Elio Gastaldo, Bruno Lavazza, Antonio Ramponi e Pino Zangari verrà confermato o modificato come previsto dallo Statuto, nella prossima assemblea dei soci. Per contatti con la segreteria sportiva tel.(0184)355224 (e.r.).

(Foto di E. Raneri)