Tempesta Alex, ripristinata la viabilità sulla SS20 tra Limone Piemonte e Panice Sottana

Limone Piemonte. Anas ha ultimato il ripristino della piattaforma stradale tra Limone Piemonte e Panice Sottana (km 107), sulla Strada Statale 20 “del Colle di Tenda e Valle Roja”.

Durante l’evento alluvionale di ottobre il tracciato aveva riportato danni ingenti a causa dello straripamento del torrente Vermenagna con accumulo su strada di grandi quantità di fango, rocce e detriti. Ricondotto il torrente in alveo e completata la rimozione dei materiali, Anas ha avviato i ripristini del corpo stradale risanando inoltre la pavimentazione in tratti saltuari per consentire il transito in sicurezza.

Gli interventi complementari che non richiedono la chiusura al traffico della statale proseguiranno nelle prossime settimane. Permane il senso unico alternato a Vernante (km 97,500) per i lavori di ricostruzione delle scogliere e dei rilevati stradali erosi in alveo dalla piena del torrente mentre a metà novembre è stato ultimato il ripristino della piattaforma stradale in corrispondenza del km 100,500 e del km 102,100 dove si circola regolarmente su entrambe le corsie.

L’importo complessivo degli interventi messi in campo lungo la statale 20 per far fronte ai danni causati dall’evento alluvionale ammonta a circa 5 milioni e 500 mila euro.