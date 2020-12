Sanremo. Nella Città dei Fiori è arrivato Tchip Coiffure, il franchise francese con oltre 500 sedi in patria e che proprio a Sanremo ha deciso di aprire il suo primo negozio italiano lo scorso 4 dicembre.

La formula che Tchip Coiffure offre alla propria clientela è fatta di tagli alla moda e prodotti di alta qualità di marchi come Kérastase, L’Oréal e Alfaparf Milano, a prezzi convenienti e senza necessità di prendere appuntamento.

L’equipe di Maria Russo è composta da giovani professionisti del settore, formati nelle migliori accademie per parrucchieri del Paese, pronti a consigliare a donne e a uomini tagli ispirati alle nuove tendenze e tecniche, ma soprattutto adatti alla propria tipologia di viso.

Tchip Coiffure si contraddistingue per il suo ambiente rilassato e positivo, ma al tempo stesso attento ad ogni esigenza del cliente che potrà godere di un trattamento professionale in cui ogni dettaglio non viene lasciato al caso.

I prezzi vanno dai 6 euro per uno shampoo ai 23 euro per una piega su taglio lungo, dai 12 euro per il colore su capelli corti a 15 euro per uno chignon. Inoltre, se ci si trova per la prima volta da Tchip verrà applicato uno sconto di 5 euro su una spesa minima di 40 euro.

Tchip Coiffure si trova a Sanremo in via Roma 57. Per informazioni visitare il sito Tchip Coiffure o visitare la pagina Facebook Tchip Coiffure Sanremo.