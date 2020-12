Taggia, torna il Premio Internazionale di Poesia Inedita “Ossi di Seppia”

Taggia. Il Premio Internazionale di Poesia Inedita “Ossi di Seppia” è stato anche quest’anno bandito ufficialmente dal Comune di Taggia, dando in via alla XXVII edizione.

Il presidente del Premio e Consiglio Comunale Laura Cane, ha confermato l’assoluta partecipazione gratuita, e la pubblicazione delle opere vincitrici ad esclusivo carico del Comune di Taggia.

Il concorso, che è considerato nello specifico settore dell’inedito, il più importante e tra i più longevi in Italia, ha visto negli anni crescere sempre più il numero di partecipanti, che oscillano tra i 1300 e 1500, provenienti da ogni parte d’Italia e moltissimi da fuori confine (Francia, Stati Uniti, Canada, Cile, Argentina, Ucraina, Russia, Svizzera, Argentina, Olanda, Croazia, Spagna, Inghilterra, Filippine, Malta, Tunisia, Bangladesh, Iran, Giappone, Bulgaria, India, Romania, Ungheria, Filippine, Turchia, Albania, Marocco, Polonia, Israele, Venezuela, Cuba, Inghilterra, Serbia, Slovenia, Argentina, Azerbaijan, Moldavia, Indonesia, Vietnam, Olanda, Serbia, Macedonia, Grecia, Argentina, Brasile etc.).

La scadenza invio lavori è prevista il giorno 25 gennaio 2021, mentre la premiazione per il giorno sabato 27 febbraio. Gli autori potranno inviare i loro testi, oltre che in italiano, in lingua francese, inglese e spagnolo.

La giuria è composta dal professor Tomaso Kemeny (presente alla prima edizione ventotto anni fa), poeta e illustre anglista, dallo scrittore Marino Magliani, autore di fama nazionale e dalla critica considerato il maggior narratore ligure contemporaneo. Si ipotizza, in qualità di terzo giurato, un autore o autrice risultato tra i vincitori o tra i primi quattro classificati delle edizioni precedenti, innovazione che tende a significare l’importanza che hanno i partecipanti, asso portante del Premio.

Il bando potrà essere consultato, oltre che sul sito del Comune di Taggia, nei seguenti appositi spazi: facebook.com/ossidiseppiapoesia – concorsiletterari.net/bandi/il-premio-internazionale-di-poesia-inedita-ossi-di-seppia.

La locandina: OSSI DI SEPPIA.