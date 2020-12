Taggia. Si è classificata terza su 23 finaliste a Miss Italia la giovanissima ventiduenne tabiese Alice Leone. Le fasi conclusive si sono tenute questo pomeriggio a Roma in diretta streaming per via dell’emergenza Covid e in assenza del televoto. A decretare la vincitrice Martina Sambucini è stata una giuria di esperti composta da Paolo Conticini, attore; presidente Roberta Bruzzone, Psicologa Forense e Criminologa, Manila Nazzaro, Miss Italia 1999, Tiziana Luxardo, fotografa, Raoul D’Alessio, specialista in Ortodonzia, studioso di riabilitazione estetica, Chiara Ricci, attrice.

Il sogno di Alice di vincere il concorso di bellezza più importante del Paese è arrivato a un passo dal realizzarsi ma il suo futuro è tutto da scrivere: si sta infatti laureando in interpretariato e comunicazione. Appassionata di moda e immagine, la giovane, nata a Imperia, si era guadagnata l’elezione a Miss Liguria che le aveva garantito l’accesso alla finalissima condotta da Alessandro Greco.

Sono anni fortunati per le giovani della Riviera dei Fiori dopo i successi di Cecilia Anfossi settima nel 2012 e Miss Italia 2020 Carolina Stramare, lombarda ma studentessa di Belle Arti a Sanremo.