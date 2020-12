Taggia, in arrivo barriere galleggiati di protezione alla darsena di Arma

Taggia. Miglioramenti in vista per la zona portuale. Il Comune ha deciso di istallare delle barriere galleggianti di protezione, da porre all’imbocco della darsena di Arma.

Serviranno ad impedire che i detriti portati da mareggiate o alluvioni si accumulino nello specchio acqueo, dal momento che tali materiali provocano danni e pericolo per le imbarcazioni in transito e in ormeggio.

Ultimo esempio, in ordine temporale, è stata la tremenda tempesta di inizio ottobre, quando la piena del torrente Argentina ha trasportato verso valle ogni sorta di materiale. Le barriere galleggianti costeranno alle casse municipali poco più che 3000 euro.