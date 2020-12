Taggia, auto in fiamme nel parcheggio del centro commerciale. Indagano i carabinieri

Taggia. Intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento matuziano ad Arma. Una vettura, verso le 16.45, è andata in fiamme nel parcheggio dell’edifico che ospita il centro commerciale “Riviera Shopville”.

Non è ancora chiaro come sia scatenato il rogo, ma non si esclude l’ipotesi dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri dalla locale Stazione che si occuperanno delle indagini del caso.