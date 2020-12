Solidarietà alimentare, il Comune di Pompeiana eroga 200 buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Pompeiana. Il Comune di Pompeiana, come già avvenuto nel mese di marzo, ha provveduto ad emettere un bando rivolto ai nuclei familiari residenti.

Al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare come stabilito dal D.Lgs n.154 del 23.11.2020 pubblicato nella GU n.291 del 23.11.2020. Il bando è stato rivolto ai nuclei familiari i cui redditi sono diminuiti nel corso del 2020 a causa del Covid-19 ed ha cercato di privilegiare le famiglie con uno o più minori a carico.

Le istanze presentate sono state valutate da apposita commissione tecnica che ha erogato più di 200 buoni spesa dal valore di 25 euro cadauno da spendere esclusivamente presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale. I buoni spesa sono stati consegnati in tempo utile da poter utilizzare durante le festività natalizie cercando così di aiutare a passare il periodo natalizio un poco più sereno e soprattutto senza doversi privare di beni alimentari che possono in parte allietare questo bruttissimo momento.

«L’amministrazione comunale di Pompeiana vuole inoltre ringraziare la giunta della Regione Liguria che ha concesso un contributo di € 2.943,37 per il Fondo Sociale affitti volto a sostenere le famiglie in difficoltà per il pagamento dei canoni di locazioni.

Grazie a tale sostegno l’amministrazione del Comune di Pompeiana, sempre attraverso la commissione tecnica ha potuto sostenere e liquidare tutte le 11 domande presentate e ritenute idonee a ricevere il contributo. L’amministrazione del Comune di Pompeiana, i dipendenti e tutti i collaboratori colgono l’occasione per augurare a tutti i cittadini buone feste».