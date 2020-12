Imperia. «Come da mesi stiamo portando avanti una distribuzione di generi alimentari a famiglie in difficoltà, famiglie che hanno visto aggravarsi la loro situazione già prima del Covid, vogliamo, quindi rimarcare il fatto che questa povertà è sicuramente legata al virus, ma potrebbe essere gestita in modo differente dalle istituzioni, le quali non agiscono mettendo mano alle ricchezze dei pochi che detengono in qualche maniera le risorse disponibili elargendo aiuti in modo confuso e un po’ caotico, senza affrontare il problema fondamentale, cioè, il fatto che è stata la situazione pre-pandemica a provocare la pandemia e la crisi sociale ad essa legata e che quindi bisogna cambiare sistema per evitare che questo succeda ancora»,

Lo dichiara Sara Zaghi, militante del centro sociale “La talpa e l’orologio“, i cui attivisti nella serata di oggi hanno inscenato una protesta in calata Cuneo contro la povertà.

La Zaghi non risparmia una riflessione amara anche per quanto riguarda la situazione locale: «Imperia solidale che si è costituita a marzo dell’anno scorso ha servito durante il lockdown della scorsa primavera 200 famiglie, adesso, la Brigata Solidale nata in seno a Imperia solidale insieme ad una serie di realtà sociali che hanno pensato di convertire i loro spazi per la solidarietà dà un aiuto a un centinaio di nuclei familiari e purtroppo la tendenza in questa seconda ondata è decisamente in aumento».