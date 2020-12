Serie tricolori Aci Sport, il Rally di Sanremo sarà l’11 aprile 2021

Sanremo. Rese note le date ufficiali delle serie tricolori ACI Sport per la prossima stagione. Confermati gli 8 appuntamenti per il CIR, i 6 per il CIR Terra e i 7 round per il CIWRC. Definite anche le date per la Coppa Rally di Zona ACI Sport, con 44 gare suddivise nelle 9 Zone. La finale nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2021 si svolgerà il 31 ottobre nel Rally Città di Modena. Il 68° Rally di Sanremo si terrà l’11 aprile, lo stesso giorno andrà in scena anche il Rally di Sanremo Legend.

Si è svolta nella serata di lunedì 30 novembre la riunione per i calendari delle serie titolate rally. Il presidente della Commissione Rally ACI Sport Daniele Settimo ha esposto i calendari, affiancato dai componenti dalla segreteria di Commissione Margherita Tatarelli e Carlo Andreani, il responsabile Logistico e Sicurezza rally ACI Sport Luciano Tedeschini. Presenti gli esponenti della Federazione, il direttore della direzione Centrale per lo Sport Automobilistico Marco Ferrari e il direttore generale ACI Sport Marco Rogano, naturalmente tutti i rappresentati degli organizzatori delle gare titolate CIR, CIWRC, CIRT e CRZ.

I calendari ufficiali delle serie tricolori rally per la stagione 2021:

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2021

14 marzo – 44° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

11 aprile – 68° RALLY SANREMO – CIR JUNIOR

9 maggio – 105^ TARGA FLORIO

27 giugno – 49° RALLY SAN MARINO | 1,5 coeff. – CIRT e CIR JUNIOR

25 luglio – 9° RALLY DI ROMA CAPITALE | 1,5 coeff. – CIR JUNIOR

5 settembre – 44° RALLY 1000 MIGLIA – CIR JUNIOR

10 ottobre – 39° RALLY DUE VALLI

7 novembre – 12^ LIBURNA TERRA | 1,5 coeff. – CIRT e CIR JUNIOR

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2021

25 aprile – 28° RALLY ADRIATICO

6 giugno – RALLY ITALIA-SARDEGNA – 1^TAPPA | coefficiente 1.5 (CIR JUNIOR)

27 giugno – 49° RALLY DI SAN MARINO – CIR JUNIOR

1 agosto – 15° RALLY CITTÀ DI AREZZO CRETE SENESI E VALTIBERINA

12 settembre – 18° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO

7 novembre – 12^ LIBURNA TERRA | coefficiente 1.5 (CIR JUNIOR)

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

FINALE NAZIONALE ACI SPORT RALLY CUP ITALIA 2021

31 ottobre – 41° Rally Città di Modena

COPPA RALLY DI ZONA 2021

1^ ZONA – PIEMONTE-VALLE D’AOSTA

16 maggio – RALLY DEL GRAPPOLO

13 giugno – RALLY DI ALBA 1,5

11 luglio – RALLY LANA 1,5

5 settembre – RALLY CITTÀ DI TORINO

3 ottobre – RALLY DEL RUBINETTO 1,5

2^ ZONA – LOMBARDIA-LIGURIA

28 febbraio – RALLY DEI LAGHI

11 aprile – RALLY DI SANREMO LEGEND 1,5

16 maggio – CAMUNIA RALLY

20 giugno – RALLY DELLA LANTERNA 1,5

5 settembre – RALLY MILLE MIGLIA

26 settembre – COPPA VALTELLINA

3^ ZONA – VENETO-TRENTINO

11 aprile – BENACUS RALLY 1,5

9 maggio – RALLY DELLA VALPOLICELLA

11 luglio – MARCA TREVIGIANA

19 settembre – RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA 1,5

10 ottobre – RALLY DUE VALLI 1,5

4^ ZONA – FRIULI–VENETO (BELLUNO-VENEZIA)

18 aprile – RALLY DEL BELLUNESE

23 maggio – DOLOMITI RALLY

27 giugno – RALLY VALLI DEL CARNIA 1,5

1 agosto – RALLY DI SCORZÉ

22 agosto – RALLY FVG ALPI ORIENTALI 1,5

5^ ZONA – EMILIA ROMAGNA-MARCHE

25 aprile – RALLY ADRIATICO

1 agosto – RALLY SALSOMAGGIORE 1,5

26 settembre – RALLY ALTO APPENNINO BOLOGNESE

6^ ZONA – TOSCANA-UMBRIA

14 marzo – RALLY DEL CIOCCO 1,5

18 aprile – RALLYE ELBA 1,5

6 giugno – RALLY DEGLI ABETI 1,5

18 luglio – COPPA CITTÀ DI LUCCA 1,5

5 settembre – RALLY DI REGGELLO

3 ottobre – RALLY CITTÀ DI PISTOIA 1,5

7^ ZONA – ABRUZZO-CAMPANIA-LAZIO-MOLISE-PUGLIA-CALABRIA

18 aprile – RALLY CITTÀ DI CASARANO

16 maggio – RALLY DEL SALENTO 1,5

13 giugno – RALLY TERRA DI ARGIL

4 luglio – RALLY DEL MATESE E RALLY DEL MEDIO VOLTURNO

29 agosto – RALLY DEL MOLISE 1,5

26 settembre – RALLY LIRENAS – CITTÀ DI CASSINO – 43° RALLY DI PICO 1,5

8^ ZONA – SICILIA

9 maggio – TARGA FLORIO 1,5

13 giugno – RALLY DI CALTANISSETTA 1,5

11 luglio – RALLY DEI NEBRODI

8 agosto – RALLY DEL TIRRENO 1,5

12 settembre – RALLY VALLE DEL SOSIO

9^ ZONA – SARDEGNA

2 maggio – RALLY PARCO GEOMINERARIO

12 settembre – RALLY DEL VERMENTINO 1,5

3 ottobre – RALLY TERRA SARDA 1,5