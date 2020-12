Serie D, l’Imperia perde male a Casale. Lupo amareggiato: “Non abbiamo creato nulla”

Imperia. Brutta sconfitta quest’oggi dell’Imperia impegnato in trasferta sul campo del Casale. Il riassunto della partita è affidato dalla società neroazzurra a mister Lupo, furibondo per il risultato e soprattutto per l’atteggiamento in campo di due dei suoi giocatori più importanti, Capra e De Bode che oggi hanno fatto mancare il loro apporto perché squalificati.

“Era una trasferta difficile, come avevo detto ieri. L’avversario è forte ma dispiace davvero tanto aver regalato un tempo: non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e la determinazione adeguata. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione ‘di pancia’ e sporca ma ho visto qualcosa di meglio, commenta il tecnico a fine partita.

Sostanzialmente abbiamo avuto un tempo per uno ma loro hanno avuto la bravura di segnare. La partita è stata brutta e sicuramente le pessime condizioni del terreno non hanno aiutato lo spettacolo. Siamo stati disattenti sul goal e siamo stati puniti. Ma non possiamo permettercelo. Poi se, all’ultimo secondo, la nostra palla fosse entrata avremmo un umore diverso ma sono stato giocatore anche io e capisco che sia soltanto un episodio. E sul quel tiro non posso colpevolizzare nessuno. Dal campo, i ragazzi hanno detto di aver sofferto un atteggiamento dell’arbitro a tratti fastidioso ma non voglio creare alibi.

Sono molto arrabbiato con Capra, così come lo sono con De Bode per domenica scorsa. Due giocatori importanti ed esperti come loro non possono cadere in queste reazioni, anche perché poi le assenze peseranno nelle partite future. Ai ragazzi ho già esternato il mio pensiero. Nel primo tempo non siamo riusciti a fare male agli avversari. Non abbiamo creato nulla. Così ho provato a mettere degli uomini di gamba, al posto di Donaggio e Minasso, che dessero profondità al nostro gioco”, conclude il mister.

La cronaca della partita minuto per minuto

CASALE-IMPERIA: primo tempo

8’ punizione al limite dell’area nerazzurra, Bettoni batte rasoterra ma Trucco respinge miracolosamente coi piedi

25’ flipper in area imperiese: Trucco risponde ancora con una paratona su Franchini.

26’ su cross velenoso, Trucco respinge come può poi Gandolfo spazza

33’ CASALE IN VATAGGIO! I padroni di casa battono rapidamente una punizione che sorprende la retroguardia nerazzurra, Bettoni da posizione defilata batte Trucco

38’ tiro di Gnecchi che sorvola la traversa

44’ Minasso va al cross ma Donaggio mette alto

CASALE-IMPERIA: secondo tempo