L’Imperia di Alessandro Lupo non va oltre lo 0-0 casalingo con la Folgore Caratese. Poche le occasioni da rete prodotte dai neroazzurri che pur mantenendo la striscia positiva perdono una occasione per accreditarsi nei quartieri alti della classifica. Tra i pali Lupo ha schierato, nel giorno del suo compleanno, Alessandro Trucco che non partiva da titolare da mesi a causa dell’indisponibilità del portiere titolare Dani.

La gara è stata condizionata dall’espulsione alla mezzora del primo tempo del neroazzurro De Bode e del capitano ospite Bini per reciproche scorrettezze.

(foto e video Christian Flammia)

