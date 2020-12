Serie D, la Sanremese riprende la preparazione: domenica c’è il Pont Donnaz

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese si è ritrovata al Comunale per riprendere il lavoro settimanale.

Dopo più di un mese di stop e svariati rinvii, salvo ulteriori imprevisti, domenica si tornerà a giocare per i tre punti. Si riparte dalla nona giornata di campionato e dal match casalingo contro il Pont Donnaz, compagine che si è messa in luce in questa tribolata prima parte di stagione e che occupa il primo posto insieme con il Bra. Una gara insomma che promette scintille e che sarà un buon banco di prova per i biancoazzurri.

Oggi la squadra ha lavorato sul sintetico del Grammatica. Dopo una fase di riscaldamento, mister Bifini ha effettuato diversi esercizi tecnico tattici, prima di testare la condizione dei suoi ragazzi durante una partitella a campo ridotto come sempre molto combattuta. Nella prima fase i portieri hanno lavorato sodo con il preparatore Stefano Prato sul prato dello stadio Comunale.

Domani è in programma una doppia seduta.