Serie D, Casale-Imperia: i convocati nerazzurri

Imperia. L’Asd Imperia chiuderà il 2020 al ‘Natale Palli’ di Casale Monferrato, dove Casale e Imperia daranno vita all’undicesima giornata di serie D, girone ‘A’.

Il direttore di gara sarà Giovanni Agostoni della sezione di Milano, assistito da Vincenzo Andreano di Foggia e Vittorio Consonni di Treviglio.

Come riportato dall’enciclopedia nerazzurra ‘Imperia calcio… storia di un amore’, i precedenti in campionato sono 42 ed il primo risale addirittura alla stagione 1932-33. L’ultima vittoria al ‘Palli’ porta la firma dell’attuale D.S. Cristiano Chiarlone che decise allo scadere il match di 13 anni fa.

In vista di Casale-Imperia, ha parlato l’allenatore nerazzurro: «Dovremo fare un’altra grande partita. Una serie di situazioni hanno svantaggiato il Casale che adesso si trova in una posizione di classifica che sicuramente non rispecchia il valore della sua rosa. Arrivano poi da una sconfitta e sono feriti, personalmente temo sempre le squadre ferite perché cercano il riscatto»

Mister Lupo ha convocato 20 nerazzurri ma dovrà fare a meno di De Bode (fermato dal giudice sportivo per tre turni) e Dani (non ancora ristabilito dall’influenza intestinale). Sarà la partita dell’ex Mostafa El Khayari che nella scorsa stagione aveva indossato la maglia nerostellata.

Portieri: Trucco, Palmieri

Difensori: Scannapieco, Virga, Gandolfo, Malandrino, Fazio

Centrocampisti: Giglio, Sancinito, Gnecchi, Fatnassi, Malltezi, Kacellari, Martelli

Attaccanti: Capra, Donaggio, Minasso, Travella, Calderone, El Khayari.