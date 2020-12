Serie A2 femminile, Rari Nantes Imperia inserita nel girone Nord-Ovest

Imperia. E’ uscito il calendario della stagione regolare di Serie A2 femminile. La Rari Nantes Imperia è stata inserita nel girone Nord-Ovest insieme ad Aquatica Torino, Rapallo Pallanuoto, Locatelli e Como Nuoto.

Come la scorsa stagione, le giallorosse cominceranno la stagione alla Piscina di Corso Ferraris a Torino, contro l’Aquatica. Gli incontri si disputeranno ogni quindici giorni. L’Imperia sarà l’ultima ad osservare il turno di riposo previsto ed, infatti, terminerà la stagione regolare il 23 maggio anziché il 6 giugno.

IL CALENDARIO

ANDATA

24.01.2021 – AQUATICA TORINO vs R.N.IMPERIA

07.02.2021 – R.N.IMPERIA vs COMO NUOTO

21.02.2021 – U.S.LOCATELLI vs R.N.IMPERIA

07.03.2021 – RAPALLO PALLANUOTO vs R.N.IMPERIA

21.03.2021 – R.N.IMPERIA riposa

RITORNO

11.04.2021 – R.N.IMPERIA vs AQUATICA TORINO

25.04.2021 – COMO NUOTO vs R.N.IMPERIA

09.05.2021 – R.N.IMPERIA vs U.S.LOCATELLI

23.05.2021 – R.N.IMPERIA vs RAPALLO PALLANUOTO

06.06.2021 – R.N.IMPERIA riposa