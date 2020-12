Se ne va il 2020, tutto l’anno sportivo in 12 notizie

Imperia. Dal Rally di Montecarlo al giovane Mattia Agnese che vince il prestigioso “Fifa fair play award 2020” per aver salvato la vita ad un avversario colto da un malore durante una partita. Il 2020 è stato un anno particolare a causa della pandemia da Covid-19 che ha influito anche sul mondo dello sport modificandone gli eventi più importanti a livello locale e mondiale.

Gennaio. Il 2020 si è aperto con un grande evento: il Rally di Montecarlo, che è stato vinto per la prima volta da Thierry Neuville.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/01/la-stagione-di-winners-rally-team-si-apre-con-il-rallye-di-montecarlo-614660/; https://www.riviera24.it/2020/01/si-alza-il-sipario-sull-88esima-edizione-del-wrc-rally-di-montecarlo-614808/; https://www.riviera24.it/2020/01/il-wrc-rally-di-montecarlo-2020-inizia-con-le-speciali-in-notturna-614894/; https://www.riviera24.it/2020/01/thierry-neuville-vince-per-la-prima-volta-il-rally-di-montecarlo-615571/.

Febbraio. La diffusione del Covid in tutto il mondo inizia ad influire anche sugli eventi sportivi, molti dei quali vengono annullati per prevenire il contagio tra gli atleti. Un’esperienza che è stata vissuta in prima persona dal bordigotto Oliviero Troia che rimase bloccato negli Emirati Arabi Uniti dopo che erano state annullate le fasi rimanenti dell’Uae Tour.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/02/il-bordigotto-oliviero-troia-partecipa-alluae-tour-negli-emirati-arabi-uniti-618016/; https://www.riviera24.it/2020/02/coronavirus-annullate-ultime-tappe-delluae-tour-finisce-lavventura-del-bordigotto-troia-negli-emirati-arabi-uniti-618033/; https://www.riviera24.it/2020/02/coronavirus-il-bordigotto-troia-bloccato-negli-emirati-arabi-uniti-siamo-in-hotel-e-abbiamo-fatto-il-tampone-ora-aspettiamo-gli-esiti-618094/; https://www.riviera24.it/2020/03/coronavirus-il-bordigotto-troia-resta-negli-emirati-arabi-uniti-618219/; https://www.riviera24.it/2020/03/coronavirus-6-nuovi-casi-negli-emirati-arabi-uniti-il-bordigotto-troia-ancora-bloccato-in-hotel-618485/; https://www.riviera24.it/2020/03/coronavirus-lappello-del-bordigotto-oliviero-troia-ai-giovani-ragazzi-siate-responsabili-619034/; https://www.riviera24.it/2020/03/coronavirus-il-bordigotto-oliviero-troia-puo-tornare-a-casa-luae-team-emirates-termina-la-quarantena-volontaria-619198/.

Marzo. A causa del Covid-19 le società delle diverse discipline sportive sospendono allenamenti e gare. Solo poche competizioni vanno in scena come la Parigi-Nizza, durante la quale il dianese Niccolò Bonifazio si aggiudica la quinta tappa.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/03/il-dianese-niccolo-bonifazio-si-mette-in-mostra-alla-parigi-nizza-618993/; https://www.riviera24.it/2020/03/parigi-nizza-il-dianese-niccolo-bonifazio-vince-la-quinta-tappa-619170/.

Aprile. Il mondo dello sport locale si adegua al lockdown a causa del Covid-19 rimanendo in casa e seguendo allenamenti online per tenersi in forma, inoltre si mobilita, aderendo alla raccolta fondi de “Il Ponente si muove”, per acquistare ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/03/coronavirus-il-ciclista-bordigotto-oliviero-troia-il-ponente-si-muove-per-acquistare-ventilatori-polmonari-620260/; https://www.riviera24.it/2020/03/il-ponente-si-muove-per-acquistare-ventilatori-polmonari-cosentino-della-ranabo-ognuno-di-noi-puo-fare-la-differenza-620521/; https://www.riviera24.it/2020/03/camporosso-simone-casile-promuove-raccolta-fondi-de-il-ponente-si-muove-uniti-si-vince-620595/; https://www.riviera24.it/2020/03/lex-calciatore-ventimigliese-vincenzo-jacopino-sostiene-raccolta-fondi-de-il-ponente-si-muove-insieme-possiamo-farcela-620702/; https://www.riviera24.it/2020/03/i-ragazzi-del-ventimiglia-basket-promuovono-raccolta-fondi-de-il-ponente-si-muove-aiutiamo-il-prossimo-620810/; https://www.riviera24.it/2020/03/coronavirus-ciclistica-bordighera-doniamo-per-acquistare-ventilatore-polmonare-per-lospedale-di-sanremo-620814/; https://www.riviera24.it/2020/04/maria-grazia-germano-dell-abc-bordighera-promuove-raccolta-fondi-de-il-ponente-si-muove-uniti-vinceremo-contro-coronavirus-620969/; https://www.riviera24.it/2020/04/il-campione-sanremese-di-bodybuilding-dennis-giusto-sostiene-raccolta-fondi-de-il-ponente-si-muove-621013/; https://www.riviera24.it/2020/04/vallecrosia-claudio-berro-aiutare-il-ponente-si-muove-per-proteggere-le-persone-piu-deboli-621056/; https://www.riviera24.it/2020/04/vallecrosia-il-rallysta-mauro-mannini-sostiene-raccolta-fondi-de-il-ponente-si-muove-621163/; https://www.riviera24.it/2020/04/vallecrosia-la-ballerina-professionista-bianca-bonaldi-sostiene-raccolta-fondi-de-il-ponente-si-muove-621675/; https://www.riviera24.it/2020/04/ventimiglia-lex-calciatore-sergio-soncin-sostiene-il-ponente-si-muove-bisogna-fare-squadra-per-combattere-coronavirus-621769/; https://www.riviera24.it/2020/04/bordighera-la-star-del-basket-roberta-sarti-sostiene-il-ponente-si-muove-donate-se-potete-622292/.

Maggio. Dopo allenamenti e gare online, lo sport piano piano può riprendere all’aria aperta e anche negli impianti sportivi seguendo le strette misure anti Covid pensate dal Governo per contenere la diffusione del virus. “La Liguria che riparte. Di corsa”, una staffetta individuale da Ventimiglia a La Spezia, fu il primo evento sportivo che segnò la “ripartenza”.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/05/la-liguria-che-riparte-di-corsa-da-ventimiglia-prende-il-via-una-staffetta-di-266-chilometri-624598/; https://www.riviera24.it/2020/05/la-staffetta-individuale-la-liguria-che-riparte-di-corsa-fa-tappa-anche-a-sanremo-625201/; https://www.riviera24.it/2020/05/da-ventimiglia-prende-il-via-la-staffetta-individuale-la-liguria-che-riparte-di-corsa-625293/.

Giugno. Inizia una nuova era per lo sport: le diverse discipline riprendono gli allenamenti e le competizioni anche se ancora persiste il Covid. Il bordigotto Oliviero Troia e i fratelli Bonifazio, Niccolò e Leonardo, di Diano Marina organizzano così la 1 edizione della “Sanromolissima”, una cronoscalata a Coldirodi-San Romolo-Monte Bignone, che hanno corso insieme ai fan e agli appassionati di ciclismo.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/06/sanromolissima-troia-e-i-fratelli-bonifazio-corrono-con-i-fan-a-coldirodi-san-romolo-monte-bignone-627939/

Luglio. Il giovanissimo bordigotto Filippo Salvaterra conquista il Pony Master Show di Arezzo, una delle manifestazioni più importanti di carattere nazionale per quanto riguarda l’equitazione: un evento di interesse federale che ha coinvolto oltre 600 pony e 800 bambini presso gli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre. E’ stato il primo grande appuntamento dopo il lockdown causato dall’emergenza Covid-19.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/07/il-bordigotto-filippo-salvaterra-conquista-il-pony-master-show-di-arezzo-630703/

Agosto. In via del tutto eccezionale, a causa della pandemia, si è corsa la Milano-Sanremo. L’edizione 111, senza pubblico, cambia lo storico percorso saltando il savonese e passando dal colle di Nava. Tra i partecipanti anche il bordigotto Oliviero Troia e i dianesi Niccolò e Leonardo Bonifazio. Trionfa il belga Wout Van Aert.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/08/il-bordigotto-oliviero-troia-e-pronto-per-la-milano-sanremo-mi-sono-preparato-al-meglio-636126/; https://www.riviera24.it/2020/08/milano-sanremo-in-sicurezza-i-divieti-e-le-limitazioni-al-traffico-636266/; https://www.riviera24.it/2020/08/sulla-scia-della-classicissima-presentato-il-video-internazionale-sulla-milano-sanremo-636594/; https://www.riviera24.it/2020/08/tracciato-inedito-della-milano-sanremo-massardo-puo-diventare-una-grande-opportunita-per-il-territorio-636611/; https://www.riviera24.it/2020/08/la-milano-sanremo-sara-trasmessa-in-185-paesi-del-mondo-636709/; https://www.riviera24.it/2020/08/milano-sanremo-in-sicurezza-sospensione-temporanea-della-circolazione-per-il-passaggio-della-classicissima-636712/; https://www.riviera24.it/2020/08/milano-sanremo-tutto-pronto-per-la-111esima-edizione-636783/; https://www.riviera24.it/2020/08/milano-sanremo-2020-trionfa-il-belga-wout-van-aert-636920/.

Settembre. Diano Marina ospita la prima tappa ufficiale Fipav del campionato italiano di beach 1 volley femminile 2×2, valevole per i punti della classifica assoluta: il Trofeo Olio Amoretti e Gazzano.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/09/la-tappa-di-beach-volley-femminile-2×2-a-diano-marina-e-valvole-per-i-punti-della-classifica-assoluta-italiana-642805/; https://www.riviera24.it/2020/09/la-tappa-di-beach-volley-femminile-2×2-a-diano-marina-si-chiamera-trofeo-olio-amoretti-e-garzano-642948/; https://www.riviera24.it/2020/09/guerra-e-insulti-nel-mondo-beach-volley-sotto-accusa-gli-organizzatori-del-trofeo-citta-di-diano-marina-643323/; https://www.riviera24.it/2020/09/tappa-di-beach-volley-femminile-2×2-a-diano-marina-tutte-le-informazioni-643607/; https://www.riviera24.it/2020/09/a-diano-marina-prende-il-via-la-tappa-del-campionato-italiano-di-beach-volley-femminile-2×2-644986/; https://www.riviera24.it/2020/09/serena-cimmino-e-noemi-sacco-vincono-la-tappa-del-campionato-italiano-di-beach-volley-femminile-2×2-a-diano-marina-645173/.

Ottobre. Il sanremese Patrick Turrini si conferma campione italiano Quad Cross anche per il 2020. Dopo 5 appuntamenti redatti lungo il bel Paese dalla Federazione Motociclistica Italiana, è ancora il giovane sanremese a brillare su tutti i propri avversari, difendendo la tabella rossa guadagnata nel 2019 e che anche per il 2021 scintillerà nel mezzo da lui amministrato.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/10/campionato-quad-cross-il-sanremese-patrick-turrini-punta-alloro-italiano-648819/; https://www.riviera24.it/2020/10/il-sanremese-patrick-turrini-si-conferma-campione-italiano-quad-cross-650118/.

Novembre. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Diego Armando Maradona, calciatore argentino tra i più grandi di tutti i tempi. All’età di 60 anni lascia la famiglia, gli amici e i fan. “El pibe de oro“ nel 1990 era stato spettatore d’eccezione alla quarantesima edizione del Festival di Sanremo in quanto grande fan della cantante di Buenos Aires Valeria Lynch, tra le concorrenti della kermesse canora con il brano “Quisiera”, mentre nel 2003 aveva lasciato l’impronta dei propri celebri piedi sulla Champions Promenade sul lungomare del Principato di Monaco. Alcuni giorni dopo la sua dipartita un altro personaggio del calcio mondiale scompare: Paolo Rossi, stroncato da un male incurabile all’età di 64 anni. Il calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982 a Madrid in occasione del Festival di Sanremo 2020 aveva presentato il libro “Quanto dura un attimo“, l’autobiografia di un ragazzo diventato leggenda, realizzando il suo sogno di bambino e scrivendo pagine immortali di storia del calcio mondiale.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/11/e-morto-diego-armando-maradona-658962/; https://www.riviera24.it/2020/11/il-mondo-del-calcio-piange-la-scomparsa-di-maradona-il-cordoglio-della-lega-nazionale-dilettanti-659468/; https://www.riviera24.it/2020/12/il-calcio-piange-paolo-rossi-indimenticato-eroe-del-mundial-di-spagna-661765/?fbclid=IwAR1Q1nn1tPTUEARXALeeQRJKHukMZMZSCvbw3tlj28Q9RJXmcvSjW5mBWsc

Dicembre. Il giovane Mattia Agnese vince il “Fifa fair play award 2020” per aver salvato la vita ad un avversario colto da un malore durante una partita. Il difensore classe 2003 dell’Ospedaletti Calcio è il primo italiano a ricevere il prestigioso riconoscimento entrando così nella storia del calcio locale, nazionale e internazionale.

Leggi qui: https://www.riviera24.it/2020/01/perde-conoscenza-in-campo-mentre-gioca-mattia-agnese-dellospedaletti-soccorre-e-salva-giocatore-della-cairese-615392/; https://www.riviera24.it/2020/12/salva-la-vita-a-un-avversario-mattia-agnese-dellospedaletti-calcio-in-nomination-per-il-fifa-fair-play-award-2020-660710/; https://www.riviera24.it/2020/12/mattia-agnese-il-piccolo-grande-eroe-dellospedaletti-calcio-661174/; https://www.riviera24.it/2020/12/mattia-agnese-dellospedaletti-calcio-candidato-al-fifa-fair-play-award-2020-ecco-come-seguire-lo-show-663111/; https://www.riviera24.it/2020/12/ospedaletti-mattia-agnese-nella-storia-al-giovane-calciatore-il-fifa-fair-play-award-2020-663348/; https://www.riviera24.it/2020/12/ospedaletti-mattia-agnese-riceve-il-fifa-fair-play-award-2020-le-congratulazioni-del-gruppo-di-opposizione-663388/; https://www.riviera24.it/2020/12/fifa-fair-play-award-2020-a-mattia-agnese-dellospedaletti-calcio-la-gioia-della-lnd-liguria-663465/.