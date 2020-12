Santo Stefano al Mare, apre sportello di ascolto gratuito

Santo Stefano al Mare. Ogni lunedì dalle 8 alle 17 sarà aperto presso la Sala Polivalente di Santo Stefano al Mare uno sportello di ascolto, gratuito, tenuto dalla dottoressa Laura Arpenti, psicoterapeuta.

Lo sportello sarà rivolto a chiunque della popolazione ritenga di averne necessità.

Avrà l’obiettivo di aiutare le persone a chiarire ed esplorare i problemi personali e i disagi vissuti al fine di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie risorse per affrontarli e superarli.

Lo sportello sarà, inoltre, uno strumento utile per rilevare i bisogni maggiormente emergenti nella zona, in modo da poter in futuro creare spazi necessari alla popolazione in base alla natura delle richieste giunte.

Potrà essere utile anche al fine di indirizzare i cittadini presso centri di accoglienza e cura limitrofi quando si evidenzierà qualora fosse necessario un intervento più specialistico.

Lo sportello funzionerà previo appuntamento da fissare direttamente con la dottoressa Arpenti al numero 347/2812932.