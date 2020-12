Sanremo. Visita del primo cittadino Alberto Biancheri all’ospedale “Borea” di Sanremo ed agli operatori della sanità sanremese.

Questa mattina il sindaco è stato ricevuto dal direttore generale Marco Damonte Prioli, dal direttore sanitario Michele Orlando e da una rappresentanza del personale sanitario che opera all’interno del nosocomio matuziano. E’ stata l’occasione per fare un confronto su vari temi e per fare il punto della situazione in merito alla pandemia in ambito locale.

«Ringrazio il sindaco per questa visita – ha detto il direttore generale Damonte Prioli -, ma soprattutto per il supporto e la vicinanza sua e di tutta l’amministrazione comunale, sia in questo momento così complicato dovuto alla pandemia che già durante l’epoca pre-Covid». «Le parole di stima e incoraggiamento dette dal sindaco durante il suo incontro – prosegue il Direttore Generale – sono state di stimolo nel proseguire ancor di più con determinazione il nostro quotidiano impegno a favore della collettività».