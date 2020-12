Sanremo, una stagione da incorniciare per l’As Foce

Sanremo. Come ogni anno, al termine della stagione agonistica, si tirano le somme. L’As Foce si è radunata con atleti, famiglie e dirigenti in un capiente salone e ha proceduto ad una sontuosa premiazione con rinfresco finale.

Quest’anno non ha potuto rispettare la tradizione per le ragioni che tutti conosciamo ma ha voluto, tuttavia, sottolineare che, a differenza di altri sport molto sacrificati dalla pandemia, la stagione atletica appena conclusa è stata eccellente per i risultati ottenuti e per il numero di titoli regionali portati a casa.

Fiore all’occhiello della Foce sono stati i sei atleti che hanno partecipato ai Campionati nazionali, un numero mai raggiunto in passato. Senza voler fare sottili graduatorie di merito, partiamo dall’allievo Davide Ebrille che ha concluso il 2020 con due brillanti prestazioni sui m.100 (11″21) e 200 (22″47) dopo essersi confermato ai nazionali di Rieti. Poi,ecco un folto gruppo di cadetti/e che non si sono spaventati della pandemia quando la pista era chiusa e si andava nel parco di Villa Ormond a correre e sudare. Iniziamo col sempre brioso Gabriele Avagnina, saltatore in alto, partito da m.1.70 e salito sino a m.1,85 ottenuti a ottobre a Varazze, una misura che lo ha visto quarto ai campionati italiani di Forli.

A Forli hanno vissuto il loro momento di gloria anche l’ostacolista Simone Enotarpi, finalista sui 100h e ottava prestazione nazionale, e Igor Perilli, lanciatore di martello, partito in sordina e arrivato a lanciare l’attrezzo a m.36.18 proprio in terra di Romagna.

In campo femminile si sono esaltate nelle loro specialità la mezzofondista Alessia Laura, vincitrice a Forli della sua serie dei m.1000 col personale di 3’07″21 e la saltatrice in lungo Nicole Crescente, un po’ impacciata ai campionati italiani ma capace di chiudere la stagione con un buon m5,06 in pedana e un discreto riscontro cronometrico sui m.80 (10″49).

Per tutti questi cadetti importante è stato salire sul gradino più alto del podio nel corso dei campionati regionali, alle loro spalle altre belle realtà che hanno sfiorato la convocazione ai “nazionali”: Andrea Guazzoni sui m.1000 e Ivan Fusco nel lancio del giavellotto. Il gruppo è completato dagli allievi Raffaello Rizzolio, martellista e discobolo, dal velocista Tiziano Mercuri; dai cadetti Emanuel Bashmeta, vincitore Varazze del salto in lungo, dalla brava Marta Paonessa, dal saltatore in alto Simone Lucarelli (1,48) e dal velocista Antonio Genova dalle notevoli potenzialità. Per molti cadetti, che il prossimo anno saranno allievi, si prospetta, pandemia permettendo, un anno importante. Risultati di pregio l’As Foce se li aspetta dal velocista Diego Gerbaudo.

Nel 2020 le categorie più giovani, esordienti e ragazzi, sono state le più penalizzate; a Varazze sole tre “ragazze” hanno potuto scendere in pista: Chiara Del Bon sui m.60 e sui m.600 Chiara Fiorili (seconda) con la compagna di squadra Iris Fortugno.

Non si può concludere senza citare il forte gruppo di corridori della Foce presente nelle prime campestri e su molte corse su strada: Miriam Bazzicalupo, sempre ai vertici liguri, Denis Capillo, Daniele Carlini, Luca Olivero, Alessandro Castagnino, un autentico trascinatore, Luca Lagorio e lo junior Simone Garibbo.

A tutti, ai nuovi tesserati, ai volonterosi e preparati tecnici, a tutte le famiglie la Foce, a nome della sua presidente Kelly Ternelli, augura buone feste e un 2021 ricco di soddisfazioni.