Sanremo, ufficio fondi europei. Passa all’unanimità la proposta del consigliere Rizzo (M5S)

Sanremo. Il gruppo del Movimento 5 Stelle esprimono grande soddisfazione per l’approvazione odierna all’unanimità dell’ordine del giorno proposto dal consigliere Roberto Rizzo che impegna il sindaco e la giunta affinché nel piano delle assunzioni future venga introdotto un concorso per la ricerca di due figure professionali che possano costruire un ufficio apposito che predisponga programmi e progetti europei, produca tutta la documentazione necessaria alla presentazione delle istanze e segua l’intera procedura per l’ottenimento e la rendicontazione dei finanziamenti.

Subito dopo le imprese e gli operatori privati, i Comuni sono i maggiori beneficiari dei fondi europei FESR della Politica di Coesione e, pur gestendo solo l’1,5% dei progetti finanziati dal FSE, assorbono circa l’8% delle risorse del Fondo sociale europeo: è oltremodo negativo che fino ad oggi il Comune di Sanremo non sia riuscito a intercettare risorse dai Fondi europei, che possono garantire sviluppo con il finanziamento di importanti progetti. Grazie al voto unanime della proposta di Roberto Rizzo nel prossimo futuro si istituirà un Ufficio di esperti nel settore selezionati tramite concorso che lavoreranno allo scopo di individuare e ottenere risorse utili per la nostra città.

«È un bene che tutte le forze politiche si siano espresse favorevolmente, consapevoli della necessità di rendere competitiva la Città dei Fiori nella ricerca di utili risorse economiche», spiega Rizzo.