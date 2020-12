Sanremo. Tragedia sfiorata in via Montà di Lanza, zona San Pietro, a Sanremo, dove nel pomeriggio un masso di grosse dimensioni si è riscattato dalla parete rocciosa finendo sulla strada. Solo per un caso, in quel frangente, non stavano transitando auto o scooter: qualche istante dopo il crollo, è passato un padre che andava a scuola a riprendere i suoi figli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai comunali.

A lanciare l’ennesimo appello al Comune sono i residenti che chiedono un intervento di messa in sicurezza del costone roccioso.