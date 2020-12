Sanremo. Il S.E.I.-C.P.T. e ANFFAS Sanremo hanno organizzato, mercoledì 10 dicembre, sulla piattaforma Google Meet, una tavola rotonda dal titolo “La sfida dell’inclusione al tempo del Covid-19. Dalla difficoltà alla progettualità”, l’iniziativa si inserisce all’interno della giornata internazionale della disabilità che per l’anno 2020 ha come titolo: “Non si lascia indietro nessuno… mai!”.

E’ stato un momento per condividere quali sono state le iniziative e le risorse messe in atto durante la “prima ondata” da parte di Enti, scuole ed associazioni per cercare di rispondere alle esigenze delle persone più fragili, un incontro per riflettere su ciò che è stato fatto e condividere speranze e progetti futuri.

Foto 2 di 2



Lo spirito di questa iniziativa vuole essere un segnale per dimostrare che nonostante le enormi difficoltà del momento, il modo migliore per uscirne è mettere in moto quella capacità di far rete proprie del nostro territorio, verso un mondo post Covid-19, inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile.

I presidenti del S.E.I.-C.P.T, Andrea Veneziano, e dell’ANFFAS Sanremo Marisa Ricca Ormea, ringraziano per la partecipazione attiva tutte le realtà territoriali presenti, con l’augurio che l’incontro avvenuto sia solo l’inizio per altre occasioni di autentico confronto finalizzate alla crescita del nostro territorio.