Sanremo, summit Biancheri-Toti, Berrino: «Sarò presente alle prossime riunioni»

Sanremo. «Apprezzo molto l’impegno di Regione Liguria in merito ai progetti futuri importanti e di grande impatto per la mia città. Sarò sicuramente presente alle prossime riunioni in modo da valorizzare al meglio il lato turistico e occupazionale dei programmi della Regione nei confronti del Comune di Sanremo».

Così l’assessore regionale al Turismo, Trasporto e Lavoro Gianni Berrino in merito all’incontro avvenuto oggi tra il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.