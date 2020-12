Sanremo. Sui new jersey antiterrorismo posizionati in via Palazzo, alle spalle di via Matteotti, sono apparsi cartelloni del Comune di Sanremo con disegnate siringhe, con la probabile intenzione di sponsorizzare il vaccino anti Covid-19 atteso per gennaio. «Pensavo di averle viste tutte – dichiara Alessandro Condò, candidato sindaco alle scorse amministrative comunali – Ma non c’è mai limite al peggio».

«Vi invito ad andare a vedere in centro quelle bellissime, chiamiamole decorazioni, che sono state messe sui grossi blocchi di cemento anti-terrorismo – aggiunge -. Su uno striscione che li avvolge hanno rappresentato alberi di Natale con delle siringhe. Posso capire tutto, posso accettare tutto, ma che si arrivi a questo livello credo sia inaccettabile».