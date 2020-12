Sanremo, sparisce la vignetta di Natale con i vaccini. Indagini della municipale

Sanremo. E’ sparita durante la notte appena trascorsa la vignetta dell’albero di Natale fatto di vaccini al centro di una serie di polemiche culminate in uno scontro politico tra le opposizioni e l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi.

Stando a quanto si apprende, indagini sono in corso da parte della polizia municipale per arrivare all’identificazione del responsabile. Nella zona dove era esposta la vignetta, via Palazzo lato piazza Eroi, sono presenti le telecamere di videosorveglianza. Si procede per danneggiamento.

Amaro il commento del curatore dell’iniziativa “Un Natale al cubo” Alex Prevosto: «Sono demoralizzato per la popolazione di Sanremo. Una reazione del genere credo sia spropositata. Stiamo arrivando a limiti pazzeschi, tutto fomentato dai social, strumento conosciuto bene dalla destra che lo ha sfruttato per un attacco alla mia persona. Sto valutando di far partire le querele per le frasi che mi sono state rivolte su Facebook».