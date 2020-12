Sanremo, solidarietà alimentare: prorogati al 15 gennaio i termini per la domanda

Sanremo. Prorogati i termini di presentazione per la domanda per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare (in attuazione del decreto legge n. 154 del 23/11/2020). La nuova data di scadenza è fissata alle 24 del 15 gennaio 2021.

Il bando con tutti i requisiti è pubblicato sul sito del comune di Sanremo: www.comunedisanremo.it.

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il Servizio Interventi Sociali

– al numero 0184/52901

– tramite email all’indirizzo contributoalimentare@comunedisanremo.it.