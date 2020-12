Sanremo. I clienti nel dehor, verso le 19.30, si bevevano l’aperitivo come se nulla fosse. Con i gestori del bar che non sembravano assolutamente contrariati dal comportamento degli avventori.

Ed è così che ieri sera, nel quartiere del Polo Nord, il passaggio di una pattuglia dei carabinieri ha fatto si che l’attività in questione venisse sanzionata per violazione delle norme anticovid: dopo le 18 si può fare solo asporto e non consumo in loco.

Foto 2 di 2



I militari della Compagnia matuziana dell’Arma hanno disposto la chiusura del locale per 5 giorni, con multa di 400 euro (se pagata entro i termini) annessa.