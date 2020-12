Sanremo, salvataggio di una sezione dell’asilo Madre Francesca di Gesù: i ringraziamenti di tate e famiglie

Sanremo. Ieri, il personale docente e le famiglie della scuola dell’infanzia Madre Francesca di Gesù, hanno seguito con forte trepidazione, in modalità streaming, il consiglio comunale di Sanremo che tra i vari punti all’ordine del giorno trattava la chiusura di una sezione della suddetta scuola.

Tutta la comunità scolastica intende esprimere un vivo e profondo ringraziamento all’assessore Costanza Pireri, al consigliere Lombardi e al consigliere Ventimiglia che dopo svariati contatti con il provveditore agli studi di Imperia Lenti si sono prodigati a sostegno di questa causa dedicandole tempo e fatica.

«Desideriamo estendere la nostra riconoscenza al sindaco Biancheri e all’intera amministrazione comunale per la sensibilità con la quale, dopo l’intervento esplicativo del consigliere Lombardi, hanno espresso all’unanimità parere favorevole. Auspicando felici festività natalizie cogliamo l’occasione per ricordare alle famiglie che le iscrizioni relative all’a.s. 20021/2022 saranno aperte il 4 gennaio. Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri 0184 533138 o 0184525969» – dicono le rappresentanti della scuola.