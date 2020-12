Sanremo, salta il 9° Swing Corner of Christmas. Grido di allarme dal Centro Stan Kenton: «Saremo costretti a chiudere»

Sanremo. Ormai è ufficiale: la nona edizione dello “Swing Corner of Christmas” non sarà di scena per le festività natalizie 2020. In ragione delle ultime disposizioni ministeriali l’Assessorato al Turismo si è visto costretto a sospendere le programmazioni degli eventi musicali per il periodo di fine anno, e così il progetto della rassegna swing, già elaborato e ufficialmente recepito in Comune, non può essere attuato.

Questo il commento del direttore artistico Freddy Colt: «È un vero peccato non poter offrire un minimo di sollievo emotivo, che solo la musica sa dare, alle persone che comunque sono in giro per fare acquisti in vista di un Natale non certo allegro. Ovviamente non critico la decisione del Comune e sono consapevole che, se ci fossero state le condizioni, l’intenzione dell’assessore Faraldi era quella di organizzare gli eventi. Sanremo ha sempre avuto le manifestazioni natalizie da quando, su mia proposta, nel 1997 l’assessore Antonio Bissolotti approvò il programma intitolato ‘Strenne di musica e giocolerie’. Lo ‘Swing Corner’ esordì molti anni dopo, nel 2012, su approvazione dell’assessore Claudia Lolli, per poi crescere e consolidarsi come una rassegna di proposte swing di artisti selezionati a livello nazionale sotto gli assessorati di Daniela Cassini, Marco Sarlo e Alessandro Sindoni».

Naturalmente non ci sarà nemmeno il concerto conclusivo, l’ormai consueto “Concerto swing dell’Epifania” al Teatro del Casinò, sempre “tutto esaurito”. La soppressione di queste attività, pur dettata da cause di forza maggiore, potrebbe risultare fatale per un’associazione come il Centro Studi Musicali “Stan Kenton”, ente organizzatore, poiché già duramente messo alla prova dall’annullamento di molti spettacoli nel corso del 2020.

Queste le amare considerazioni del patron Freddy Colt: «Il prossimo 17 febbraio 2021 il Centro Kenton compirà il suo 30° anno di attività, ma non so se ci arriveremo. Può darsi che saremo costretti a chiudere prima. È un peccato per Sanremo, che si è autoproclamata Città della Musica. Certamente un’associazione come la nostra non è un’azienda, non gode di aiuti statali e non riesce a reggersi col solo sostegno dei soci tesserati. Tutta una ricca rete di attività – di ricerca, di organizzazione, di editoria (The Mellophonium e settore librario connesso) e produzione discografica – rischia davvero di crollare in mancanza di eventi e iniziative di sostegno da parte degli enti pubblici. Questa è la realtà: la pandemia uccide anche le iniziative culturali, non resta che prenderne mestamente atto.

Grazie alla tenacia del direttore responsabile Romano Lupi uscirà comunque tra pochi giorni il 40° fascicolo della rivista “The Mellophonium”, numero monografico dedicato ai maestri della musica in radio, tv e cinema, riservato agli abbonati. Speriamo che non sia l’ultimo».