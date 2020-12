Sanremo, partono le richieste per i contributi bebè nati dal 2014 al 2020

Sanremo. Da oggi è possibile presentare le domande per ottenere i contributi per i bambini nati tra il primo gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2020.

Ci sarà tempo fino al prossimo 15 gennaio e per averne diritto si deve essere residenti nella Città dei Fiori. Bisognerà inoltre avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.

Clicca QUI per scaricare il regolamento completo del bando.