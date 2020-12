Sanremo. Open Day 2020 un’edizione dalla duplice natura, tradizionale e digitale, che nel rispetto delle necessarie misure di distanziamento e di limitazione negli spostamenti ha sfruttato le potenzialità del web per radicarsi ancor più sul territorio: la rete virtuale ha creato o rinsaldato reti territoriali. Ma non solo: grazie al digitale è possibile esaudire quasi tutte le richieste giunte alla scuola, favorendo l’incontro tra i docenti del Colombo, i genitori e gli alunni delle scuole di primo grado, aprendo nuovi orizzonti di conoscenza e collaborazione.

L’Open Day virtuale di presentazione dell’ Istituto Colombo per quanto riguarda la sede di Taggia sarà sabato 12 dicembre al mattino e al pomeriggio su appuntamento dalle 15.30 alle 18 incontro genitori/docenti responsabili di corso, per la sede di Sanremo sabato 19 dicembre la mattina, e al pomeriggio su appuntamento dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni consultare il sito della scuola e scrivere a orientamento@iiscolombo.education.

In un contesto tanto inedito come quello di questo anno, molto interessante e originale l’iniziativa di orientamento dell’Istituto Colombo che grazie alle professoresse Martelli e Ratto propone due webinar in particolare del corso CAT e SISTEMA MODA rivolti agli alunni della scuola di primo grado.

La professoressa Antonietta Martelli, referente per l’Orientamento per la sede di Sanremo spiega «Siamo stati contattati da quasi tutte le scuole e abbiamo iniziato ad eseguire webinar, previa consegna del materiale cartaceo di laboratorio. I ragazzi, durante i webinar sono molto coinvolti nella partecipazione alla realizzazione delle tavole grafiche che dovranno terminare con il docente di Tecnologia per quanto riguarda il CAT ex geometri e con il Docente di arte per la Tavola del Moda. Invitandoli a completarla per poi consegnarla all’Open Day del 19/12/2020.

Un lavoro dettagliato e puntuale in ogni scuola al fine di far conoscere con precisione l’offerta formativa dell’Istituto Colombo con i suoi settori di Liceo Scienze applicate, unico a Sanremo, Liceo Scientifico Sportivo unico in provincia come anche il corso nuovo di Sistema Moda, Amministrazione Finanza e Marketing, AFM, il nuovo corso serale 3e 4AFM unico in città, Sistemi Informativi Aziendali, SIA, Relazioni Internazionali per il Marketing RIM, Informatica e telecomunicazioni, articolazione informatica ITAI».

La professoressa Ratto spiega che «l’indirizzo CATCostruzione Ambiente e Territorio è un corso di studi che forma un Tecnico con capacità grafiche e progettuali in vari settori, come l’organizzazione del cantiere, il rilievo topografico, la stima di terreni e fabbricati, ecc. Se si è interessati ai materiali, ai macchinari, agli strumenti di rilevazione e ai software per la rappresentazione grafica utilizzati nel campo delle costruzioni il corso CAT offre questa opportunità e dopo si può partecipare a tutti i concorsi pubblici, trovare impiego negli Uffici Tecnici pubblici/privati, svolgere la Libera Professione di Geometra, previo conseguimento dell’abilitazione Accedere a tutte le facoltà universitarie e ai corsi di post diploma.

Il corso Sistema Moda articolazione Tessile Abbigliamento Moda fornisce competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, accessori moda. Il perito per l’abbigliamento è una figura professionale aperta all’innovazione, fondamentale per le aziende del settore: conosce le problematiche connesse al passaggio dalla creatività all’industrializzazione, organizza, gestisce e controlla i processi produttivi relativamente alla scelta delle materie prime, ai cicli di lavorazione, alle tecnologie, ai costi e ai controlli della qualità, progettazione e ideazione dei prodotti Moda. Se si vuole contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del Settore Moda portando idee e rielaborare forme e contenuti in modo personale, il corso offre questa opportunità e dopo si può svolgere libera professione; inserirsi in aziende di settore, partecipare a concorsi pubblici lavorare come collaboratore o dipendente di imprese di abbigliamento; gestire e controllare i processi di produzione; ideare e progettare e la produzione di filati, tessuti, confezioni, organizzare, gestire e controllare la qualità materie prime e dei prodotti finiti; conoscere strategie aziendali (marketing), accedere a tutte le facoltà universitarie e a corsi specializzazione post-diploma».

