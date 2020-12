Sanremo. Il Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate dell’ Istituto Colombo, unico nella città di Sanremo è un corso di studi che fornisce allo studente competenze negli studi scientifici e tecnologici, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle relative applicazioni.

Se si è interessati a frequentare un Liceo Scientifico con un potenziamento dello studio delle scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra), l’introduzione dell’Informatica come materia di studio e l’applicazione delle materie Scientifiche in laboratorio questa è la scelta giusta.

La professoressa Sandra Junin, referente del corso Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dichiara: «La preparazione che questo indirizzo è in grado di fornire, permette di proseguire gli studi in ambito universitario in particolare nelle Facoltà Scientifiche come matematica, fisica, chimica, biologia, scienze naturali, informatica, farmacia, e la Facoltà di Ingegneria nelle sue diverse specializzazioni, di accedere all’area produttiva direttamente in settori organizzativi, informatici e logistici oppure, attraverso corsi di specializzazione, nei diversi settori tecnologici, ad esempio in aziende produttrici di beni strumentali.

Il successo universitario e/o lavorativo dei nostri ex-studenti ne è la conferma anche dai recenti ottimi risultati di Eduscopio della Fondazione Agnelli .Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO), dal 2016 il nostro Istituto collabora con il Fondo Ambiente Italiano (FAI) con un corso di formazione che ha portato gli studenti del Colombo a diventare “Apprendisti Ciceroni” durante le giornate FAI di Primavera.

Per open day sabato 19 dicembre la mattina, e al pomeriggio su appuntamento dalle 15.30 alle 18.30.

Per informazioni consultare il sito della scuola e scrivere a orientamento@iiscolombo.education, sono stati

organizzati interessanti laboratori di Scienze e di Informatica da eseguire in webinar con i ragazzi delle Scuole secondarie di primo grado per offrire un piccolo sull’attività laboratoriale attinente a questo corso di studi».

La professoressa Valentina Albanese docente di informatica dice: «Durante i cinque anni l’allievo comprenderà il ruolo della tecnologia, come mediazione tra scienza e vita quotidiana e imparerà ad utilizzare modellizzazione di specifici problemi scientifici. L’allievo studierà le basi dell’informatica, imparerà a creare pagine Web, ad utilizzare alcuni linguaggi di programmazione e gli strumenti informatici per l’elaborazione dei dati. Inoltre al Colombo è fortemente sostenuto lo studio delle lingue».

La professoressa Annamaria Sciubba afferma: «La conoscenza della lingua inglese è ormai basilare al giorno d’oggi, verificata in ogni concorso pubblico e requisito importante per l’accesso a qualsiasi professione. Per ciò tutte le facoltà universitarie richiedono il superamento di un esame d’inglese che può essere sostituito dalla presentazione di una certificazione rilasciata da ente autorizzato quali i Centri Cambridge. Consapevoli di ciò, l’Istituto Colombo negli anni ha promosso una serie di corsi pomeridiani preparatori per i vari livelli (B1 PET, B2 First, C1 Advanced) anche con docenti di madrelingua, alla cui partecipazione ha sollecitato gli alunni perché integrino la loro preparazione con le competenze specifiche per il superamento dell’esame.

Da anni infatti, l’Istituto Colombo è “Preparation Centre” e sede d’esame per le certificazioni Cambridge in collaborazione con British Institute Global di Genova e punto di riferimento anche per candidati esterni all’Istituto stesso. Da sottolineare inoltre che nel desiderio di offrire un servizio più efficiente possibile, abbiamo allestito un laboratorio con computer nuovi idonei a sostenere gli esami computer-based secondo le indicazioni di Cambridge che non consentono più esami via cloud come in passato. Tale tipologia, oltre ad avere una restituzione dei risultati in tempi estremamente brevi, agevola molto i candidati sia per quanto riguarda il

writing sia per quanto riguarda il listening grazie all’uso delle cuffie».