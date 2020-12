Sanremo non ha ancora un servizio di recupero salme

Sanremo. Palazzo Bellevue non ha ancora trovato un’agenzia di pompe funebri alla quale affidare il servizio di recupero salme. Si tratta dei cadaveri di quelle persone decedute sul suolo pubblico del territorio comunale.

L’ente, il 17 luglio scorso, aveva avviato un’indagine commerciale indirizzata alle agenzie sanremesi per capire se ce ne era qualcuna disposta a prendere in carico il servizio, il cui costo massimo, per le casse municipali, sarebbe stato quello di 350 euro a salma. Nessuna onoranza funebre ha però, a tutt’oggi, risposto all’offerta.