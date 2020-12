Sanremo. Controlli di Natale da parte della polizia municipale matuziana: sono tre in tutto le violazioni contestate nei giorni 24 e 25 dicembre. A incappare nella rete capillare di controlli effettuati dagli agenti del comando di via Giusti sono stati un’attività commerciale e una coppia di cittadini francesi.

Il 24, alla vigilia di Natale, i vigili sono intervenuti in un esercizio trovato aperto in piena zona rossa pur non rientrando tra quelli ammessi dall’ultimo Dpcm. Il 25, due cittadini francesi sono stati sorpresi circolare in città senza un giustificato motivo.