Sanremo. «Questo maledetto 2020 picchia duro fino in fondo. Ho appena avuto la tristissima notizia della dipartita di un amico vero. Di un Vigile (come si chiamavano una volta) attento e profondamente amante della sua città! Di un uomo che ha aiutato tanti attraverso il Suo patronato. Ciao Pierino!!! Ciao amico mio!!!».

Sono le parole dell’assessore regionale Gianni Berrino per la morte di Pierino Oddo, ex vigile urbano di Sanremo.

Per anni aveva ricoperto il ruolo di presidente provinciale Acli, mentre attualmente era presidente del circolo G. Toniolo Sanremo.