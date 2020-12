Sanremo. «La famiglia Ricci ringrazia commossa a chi ha reso presenza al dolore per la scomparsa della nostra cara Ricci Fiorenza. Con affetto e gratitudine per tutto quello che è stato fatto, vogliamo ringraziare la Croce Rossa Italiana comitato di Sanremo via Pisacane, per il dolce pensiero che ci ha dato conforto. Grazie a tutti».