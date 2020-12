Sanremo, lotta all’abbandono dei rifiuti: al via il presidio dell’isola ecologica del mercato annonario

Sanremo. Entrerà in vigore da domani il presidio dell’isola ecologica del mercato annonario da parte dei volontari APS, sotto la guida Amaie Energia e Rangers d’Italia.

Il servizio, voluto dal Comune di Sanremo per contrastare il conferimento di rifiuti fuori da ogni regola e i reiterati episodi di inciviltà verificatisi nell’area di raccolta rifiuti all’interno del mercato annonario, inizierà domani in via sperimentale, con l’obiettivo di incrementare i livelli di raccolta differenziata all’interno del sito.

«Ringrazio i Rangers d’Italia per la collaborazione – ha commentato l’assessore all’Ambiente Lucia Artusi – siamo dovuti intervenire con un presidio fisso per contrastare definitivamente il fenomeno del conferimento indiscriminato di rifiuti che ci costa molto in termini di produzione e smaltimento di rifiuti indifferenziati e non è giusto che la cittadinanza paghi per questi episodi di inciviltà».