Sanremo. Tubo rotto in via Val D’Olivi. Terminato verso le 13 l’intervento di riparazione da parte dei tecnici di Amaie, l’acqua sta lentamente tornando nelle case che erano rimaste a secco. Il problema aveva riguardato buona parte della zona intorno al civico 22 (poco sopra il campo sportivo), compresa tutta via delle Ginestre.

Più complessa l’opera di riparazione della strada che a causa della copiosa perdita d’acqua, annunciata da un esplosione avvenuta all’alba, richiederà lavori fino a sera tarda. La via che porta alla frazione di Poggio continua a essere chiusa in entrambi i sensi di marcia a partire dall’intersezione con l’Aurelia.

