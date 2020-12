Sanremo, legge anti spreco. Condò (Civiltà Liberale): «Chiediamo attivazione iter»

Sanremo. Dal mese di aprile, da quando l’associazione Civiltà Liberale propose al Comune di Sanremo di applicare la legge “anti-spreco” (legge 166/2016), il presidente del sodalizio, Alessandro Condò, non ha ancora ricevuto una risposta. Per questo il gruppo torna a chiedere, con insistenza, l’attivazione dell’iter burocratico per l’operatività del progetto.

«Come noto tale legge, oltre a snellire le procedure per la donazione delle eccedenze alimentari unitamente a molte altre soluzioni e vantaggi applicativi, consentirebbe se applicata su larga scala in ambito comunale di aiutare molte persone che oggi si trovano in grossa difficoltà a causa di questa emergenza – spiega Condò -. Riteniamo quindi che questa nostra proposta possa e debba rappresentare un’opportunità troppo importante per essere lasciata in disparte e non essere presa in considerazione; per tali ragioni chiediamo con ancora più insistenza all’amministrazione comunale, che venga quanto prima attivato l’iter per rendere operativo questo nostro progetto».