Sanremo, la parrocchia di San Sebastiano presenta “Sulla via dei re Magi”: esposizione di presepi artigianali a Coldirodi

Sanremo. In occasione del Santo Natale, la Parrocchia di San Sebastiano martire in Coldirodi di Sanremo, desidera rinnovare attraverso l’esposizione di presepi artistici, l’augurio per un Santo Natale del Signore, ricco di amore e pace.

I presepi artigianali saranno esposti nelle zone caratteristiche del paese.

«Questo segno vuole rinnovare in ciascuno la consapevolezza che la presenza di Gesù dona Speranza a tutti coloro che lo attendono con cuore sincero!» – fa sapere la Parrocchia di San Sebastiano.