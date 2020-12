Sanremo, la Dante Alighieri incontra il candidato al Premio per la Pace 2020 Nicolò Govoni

Sanremo. Il 3 dicembre, alcune classi della scuola Dante Alighieri, hanno partecipato ad un incontro streaming con Nicolò Govoni.Lo scrittore, giornalista e attivista, ha parlato dell’associazione Still I Rise, della quale ne è co-fondatore, che si occupa di costruire scuole nei luoghi del mondo bisognosi, nei Paesi dove c’è molta povertà, lì dove i ragazzi non possono permettersi una buona istruzione come accade purtroppo in Kenya, Turchia, Siria e negli

hotspot della Grecia.

Ha raccontato il suo passato, un passato nel quale nessuno credeva in lui, e ha comunicato un messaggio molto importante dicendo che per arrivare a fare quello che sta facendo ora non serve essere geni ma bisogna volerlo fare.Nicolò ha preso la sua forza dalla maestra delle elementari che lo ha sostenuto sempre anche quando gli altri dicevano che non avrebbe mai potuto fare grandi cose e sarebbe “andato a impacchettare merendine”.

La maggior parte delle persone non sa dov’è lo Yemen: ha raccontato che lì muore un bambino ogni 10 minuti e nessuna associazione, o aiuto da parte degli Stati che possono permetterselo, può fornire il necessario perché ciò che riguarda questo Paese neancheviene considerato; Nicolò vorrebbe andarci e fondare delle scuole per fornire aiuto ai bambini.

Ciò che lo ha spinto a tutto ciò è anche il bisogno di sentirsi vivo e quindi è partito, alla volta dell’India, per fare il volontario. Lì è nato il discorso del volonturismo che non è una cosa buona perché i bambini si affezionano a una persona che, quando se ne andrà, lascerà un ulteriore trauma a questi. Nicolò ha spiegato questo fatto e ha raccontato che quando era in India si era reso conto di tutto ciò e quindi ha deciso di prendere le distanze per non ferire i

bambini con cui entrava in contatto.

Dopo essersi laureato ha deciso di andare a Samos, nell’hotspot dell’isola, dove è rimasto sorpreso perché non si aspettava mucchi di gente, ratti, puzza, fame e l’assenza degli essenziali necessari per la sopravvivenza. Dopo aver spiegato come funziona l’hotspot, è passato alla parte interattiva dove ogni ragazzo ha potuto fare delle domande; tra queste è emerso il discorso degli incendi nei campi, perché vivere a lungo con persone che non conosci ,che non parlano la stessa lingua e quindi con i quali non ci si capisce, fa impazzire le persone e una conseguenza diffusa di questa follia sono gli incendi. Ha raccontato che durante la prima quarantena, l’hotspot di Samos è andato a fuoco varie volte, ma non solo, anche a Lesbo, ad esempio, è stato distrutto tutto il campo profughi.

Nicolò ha lasciato tre frasi molto importanti: “si può cambiare il mondo un bambino alla volta” “se non rischi non ti esponi” “le persone hanno poca voglia di avere torto”.