Sanremo, la comunità di Coldirodi festeggia Giovanni Calandra per il suo centesimo compleanno

Sanremo. Tutta la comunità di Coldirodi si stringe intorno a Giovanni Calandra per il suo centesimo compleanno.

«Vogliamo festeggiare il nostro concittadino, nato il 12 dicembre 1920 a Castiglione Messer Raimondo (Teramo) e cittadino di Coldirodi dal 1945. La comunità parrocchiale desidera far festa con Giovanni e i suoi familiari celebrando la Santa Messa il 12 dicembre alle 11 presso la chiesa parrocchiale di San Sebastiano in Coldirodi.

Giovanni e i suoi familiari desiderano sostenere l’Istituto Padre Semeria, in particolare la comunità per minori, invitando tutti coloro che vorranno farsi presenti con un pensiero a devolvere buoni spesa LIDL ed i buoni spesa OVS (per abbigliamento) alla comunità. Tanti auguri Giovanni!!! Ti auguriamo ancora altrettante primavere!!!» – fa sapere la comunità di Coldirodi.