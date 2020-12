Sanremo, l’Ariston trasmette il film di Natale: “Il concorso”

Sanremo. Non mancherà sugli schermi virtuali del circuito #iorestoinSALA, il film di Natale! Alla Sala Virtuale Roof 4 dell‘Ariston verrà trasmesso “Il concorso” il 25/26/27 dicembre.

Il circuito formatosi durante il primo lockdown è riuscito in brevissimo tempo, assieme a MYmovies.it, a realizzare un piattaforma per la visione di film in streaming replicando, nei modi, la proposta della sala cinematografica. L’offerta virtuale – che coinvolge ora 56 cinema in un totale di 11 regioni italiane dal Nord al Sud della penisola – è diventata uno strumento per mantenere vivo il rapporto delle singole sale con i propri spettatori garantendo sempre la qualità della proposta. Con titoli sempre nuovi ogni settimana, #iorestoinSALA, passo dopo passo ha costruito un importante archivio ora accessibile a tutti.

E a proposito di nuovi film, in occasione del Natale e in collaborazione con la BiM Distribuzione, il circuito nazionale di cinema di qualità ha scelto Il concorso – firmato dalla pluripremiata Philippa Lowthorpe, già regista della serie The Crown e interpretato dalla splendida Keira Knightley – come titolo di punta delle feste. Il film sarà disponibile in anteprima/evento streaming in tutti i cinema virtuali di #iorestoinSALA solo il 25, 26 e 27 dicembre aggiudicandosi così l’ambito tag “Natale 2020”.

Grazie a #iorestoinSALA, per lo spettatore cinematografico accedere allo streaming non è mai stato così semplice e immediato. E a Natale, lo sarà ancora di più! Basterà infatti collegarsi al sito del proprio cinema del cuore, cioè la sala più vicina a casa oppure il cinema da sempre frequentato, scegliere il film Il concorso e vederlo, in anteprima, comodamente a casa nell’orario che si preferisce.

Il concorso è ambientato a Londra durante la protesta organizzata dal Movimento di Liberazione delle Donne britannico e in contemporanea con lo svolgimento della cerimonia di incoronazione di Miss Mondo 1970. Una serata indimenticabile seguita in mondovisione da oltre cento milioni di spettatori – Miss Mondo era il programma televisivo più seguito del pianeta! – dove improvvisamente la neonata organizzazione femminista fa irruzione sul palcoscenico interrompendo la diretta. Due eventi storici fondamentali per la lotta per l’emancipazione femminile e la lotta contro le discriminazioni razziali: la serata si concluse infatti con l’incoronazione della prima Miss Mondo di colore della storia. Nel giro di poche ore il pubblico televisivo di tutto il mondo aveva assistito infatti alla caduta del patriarcato e al sovvertimento dell’ideale occidentale di bellezza femminile. Con uno stile divertente e provocatorio, Philippa Lowthorpe racconta un’elettrizzante storia di contestazione e sorellanza.

Prezzo del biglietto € 7,90 – orario 11.00 il giorno 25/12. Il 26 e 27 dicembre orario 11.00 e 20.30. Per informazioni vai sul sito www.aristonsanremo.com.