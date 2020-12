Sanremo. E’ tempo di iscrizioni ed è possibile visitare su appuntamento la scuola primaria di Bussana.

«Cari genitori, i vostri figli stanno terminando la scuola dell’infanzia e siete davanti ad una grande scelta: dove iscriverli per cominciare il percorso alla Scuola Primaria? Perché non scegliere una piccola scuola a misura di bambino? Così è la Scuola Primaria di Bussana, immersa nel verde, dove i piccoli allievi apprendono con piacere e serenità in un clima familiare.

Le classi sono poco numerose e vengono svolte molte attività laboratoriali per poter sviluppare al meglio le varie intelligenze e potenziare la creatività dei vostri figli, intesa come capacità di creare qualcosa di interessante e utile per sé e per gli altri. Si spazia da attività teatrali a competizioni sportive a manufatti a partecipazioni a progetti europei ed ecologici.

Si ritiene anche che la musica sia fondamentale nella formazione generale degli individui poiché stimola l’intelletto sviluppando maggiore recettività verso le altre materie. Inoltre la nostra scuola, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, ha da sempre molta attenzione a implementare nei bambini una consapevolezza dello stare bene anche per quanto riguarda le buone abitudini alimentari e lo stile di vita. Il nostro pranzo a scuola viene cucinato in loco e si avvale dell’ausilio di un ottimo team. Se volete venire a visitare la scuola, potete prendere un appuntamento, telefonando alla scuola al numero 0184 510498. Vi aspettiamo» – dicono Simonetta Adolfo e il team docenti del plesso Bussana Primaria.