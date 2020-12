Sanremo, iniziano le vaccinazioni nella Asl 1 Imperiese «Oggi è il ricordo più bello»

Sanremo. Primo giorno di vaccinazioni anticovid nella Asl 1 Imperiese ed ultimo girono di lavoro per il suo direttore Marco Damonte Prioli, che passa alla Asl 2 Savonese.

«Stiamo rispettando il cronoprogramma – dice il dirigente sanitario parlando del piano vaccinale – Iniziamo oggi con 140 dosi, suddivise tra 60 in azienda ed ottanta in una Rsa. Continuiamo con la fase di vaccinazione dal 2 di gennaio con una media di 100- 120 vaccini al giorno, per poi arrivare a regime con 398 al giorno. Siamo assolutamente nei tempi. Oggi è il ricordo più bello , il primo di vaccinazioni. Un altro bel giorno è stato quello dell’insediamento. Ringrazio tutti gli operatori di Asl 1 per la fatica, i progetti, il lavoro che abbiamo fatto insieme come una squadra».

Il primo vaccinato della Asl 1 è stata un’infermiera, Monica Allegri, che spiega: «Sono emozionata e felice perché aspettavo questo momento da un po’. In questi mesi abbiamo vissuto paure, momenti di tristezza, di dolore , di sconforto e di delusioni. Questo vaccino lo stiamo vedendo come un traguardo, una possibile soluzione alla quale tutti speriamo molto. Il lavoro dell’infermiere è uno dei lavoro più belli al mondo. Se lo si vuol fare lo si deve fare nel modo migliore possibile con tutte le proprie forze con l’obiettivo della salvaguardia del prossimo».