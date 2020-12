Sanremo. Un uomo è rimasto ferito cadendo dalla propria moto, una Kawasaki. E’ successo intorno alle 8 in via Pietro Agosti a Sanremo. Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente. Il centauro è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e da un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo che lo ha trasportato in ospedale per sospette fratture.

Presente la polizia locale che ricostruirà l’incidente. La caduta potrebbe essere legata all’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.