Sanremo. Domenica 20 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Colombo a Sanremo ci sarà la Giornata della donazione Avis.

«Purtroppo siamo ancora situazione di Covid-19 con il distanziamento sociale. Sarà una raccolta su appuntamento (chiamare il numero 3933678372) ma anche libera. I nostri donatori e i nostri futuri nuovi donatori saranno accolti da personale medico e paramedico e i volontari di Avis Imperia che saranno a disposizione per far sì che la vostra donazione sia fatta in tutta sicurezza.

Foto 2 di 2



Ovviamente bisogna essere in buona salute e presentarsi muniti anche di mascherina. Sono giornate difficili per tutti ma servono a salvare vite umane. Venite a donare. In questo periodo di pandemia la carenza di sangue è ancora maggiore. A Natale regalate la vita, venite a donare. Un grazie di cuore a tutti» – dice Davide Binaggia

presidente Avis Comunale Imperia odv.