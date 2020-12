Sanremo, in gravi condizioni dopo una caduta: in volo l’elisoccorso

Sanremo. Intervento del 118 con l’elicottero per una caduta rovinoso. E’ successo verso le 16.30 in strada Borgo Tinasso dove un uomo, sembra nei pressi della sua abitazione, è caduto da un altezza di più di due metri.

Pur se non sembrerebbe in pericolo di vita il ferito, che ha riportato un importante politrauma, necessita di urgenti e specifiche cure mediche. Per questo motivo, oltre che con mezzi da terra (ambulanza ed automedica), la centrale 118 di Bussana ha deciso di mobilitare anche l’elisoccorso Grifo di stanza ad Albenga.